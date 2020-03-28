28 Март 2020 2020-03-28T13:42:35+03:00

В Смоленской области зарегистрирован первый случай коронавируса. Фото: из архива администрации региона.

Больной посещал страну с неблагополучной обстановкой по смертельной инфекции

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В Смоленской области зарегистрирован первый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. Больной посещал страну с неблагополучной обстановкой по смертельной инфекции.

В пресс-службе администрации региона сообщили, что женщина недавно вернулась домой из отпуска, который проводила в Турции. После приезда домой заболевшая соблюдала режим самоизоляции и вызвала врачей, когда почувствовала себя плохо.

- Контактировавшие с ней люди находятся под наблюдением в лечебном учреждении. У них нет симптомов заболевания, тем не менее, введен строгий режим изоляции, - сообщили представители пресс-службы.

По данным на 28 марта, в России подтверждено 1264 случая коронавируса. Выздоровевших россиян – 49, летальный случаев – 4.

Ранее власти обсуждали введение в Смоленске ограничение на посещения ТРЦ. Запрет будет продолжаться до сохранения благополучной эпидситуации в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU