Смоленские производители обещают обеспечить население масками

29 Март 2020 2020-03-29T10:07:53+03:00

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Смоленский электротехнический завод готов полностью обеспечить население медицинскими масками, сообщает пресс-служба администрации региона. Ежедневно в торговые сети производители готовы поставлять 10-12 тысяч штук.

В администрации региона отмечают, что сегодня завод работает в ускоренном режиме, отшивая средства защиты в три смены.

Кроме того, заказ на маски получили и АО «Смоленская фабрика «Наше», ООО «Рик плюс», Группа компаний «Лео», ООО «Лакос», ИП Ненахова Ю.М. и другие. Эти производители будут отшивать тканевые средства защиты.

Ранее в Смоленской области зарегистрирован первый случай коронавируса. Женщина недавно вернулась домой из отпуска, который проводила в Турции. После приезда домой заболевшая соблюдала режим самоизоляции и вызвала врачей, когда почувствовала себя плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU