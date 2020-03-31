31 Март 2020 2020-03-31T15:17:29+03:00

Коммунальщики будут обеззараживать и протирать раствором перила и поручни, дверные ручки, выключатели, почтовые ящики, клавиатуру и двери лифта, подоконники

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В Смоленске начали дезинфицировать подъезды жилых домов, сообщает городская администрация. Коммунальщики будут обеззараживать и протирать раствором перила и поручни, дверные ручки, выключатели, почтовые ящики, клавиатуру и двери лифта, подоконники. Обязательной влажной обработке подлежат и лестничные площадки.

Ранее к работам приступила УК «Надежда-11» и «Жилищник», к слову, у последнего на обслуживании около 1,5 тысяч многоквартирных домов

Городские власти призвали остальные управляющие компании Смоленска провести необходимые профилактические работы.

Ранее стало известно, что в регионе коронавирус подозревают у 762 человек, из них 706 находятся в режиме самоизоляции, 56 - в больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU