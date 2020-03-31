В Смоленске начали дезинфицировать подъезды жилых домов
В Смоленске начали дезинфицировать подъезды жилых домов, сообщает городская администрация. Коммунальщики будут обеззараживать и протирать раствором перила и поручни, дверные ручки, выключатели, почтовые ящики, клавиатуру и двери лифта, подоконники. Обязательной влажной обработке подлежат и лестничные площадки.
Ранее к работам приступила УК «Надежда-11» и «Жилищник», к слову, у последнего на обслуживании около 1,5 тысяч многоквартирных домов
Городские власти призвали остальные управляющие компании Смоленска провести необходимые профилактические работы.
Ранее стало известно, что в регионе коронавирус подозревают у 762 человек, из них 706 находятся в режиме самоизоляции, 56 - в больницах.
ИСТОЧНИК KP.RU