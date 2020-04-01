2020-04-01T14:13:43+03:00
Общество

Чиновники проконтролируют качество уборки улиц в Смоленске

Если коммунальщики плохо справятся с задачей, их заставят переделать работу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Чиновники проконтролируют качество уборки улиц в Смоленске. Фото: из архива администрации Смоленска.Чиновники проконтролируют качество уборки улиц в Смоленске. Фото: из архива администрации Смоленска.
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Чиновники проконтролируют качество уборки улиц в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Если коммунальщики плохо справятся с задачей, их заставят переделать работу. Только тогда предприятию «СпецАвто» будут засчитывать выполнение муниципального задания.

Следить за качеством работы будут главы районов.

Также отмечается, что в настоящее время идет закупка специального дезинфицирующего раствора, которым обработают улицы, парки и скверы, детские игровые площадки, остановки транспорта.

Ранее сотрудники управляющих компаний приступили к дезинфекции подъездов жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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