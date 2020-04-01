Чиновники проконтролируют качество уборки улиц в Смоленске
Чиновники проконтролируют качество уборки улиц в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Если коммунальщики плохо справятся с задачей, их заставят переделать работу. Только тогда предприятию «СпецАвто» будут засчитывать выполнение муниципального задания.
Следить за качеством работы будут главы районов.
Также отмечается, что в настоящее время идет закупка специального дезинфицирующего раствора, которым обработают улицы, парки и скверы, детские игровые площадки, остановки транспорта.
Ранее сотрудники управляющих компаний приступили к дезинфекции подъездов жилых домов.
ИСТОЧНИК KP.RU