1 Апр 2020 2020-04-01T14:13:43+03:00

Чиновники проконтролируют качество уборки улиц в Смоленске. Фото: из архива администрации Смоленска.

Если коммунальщики плохо справятся с задачей, их заставят переделать работу

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Чиновники проконтролируют качество уборки улиц в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Если коммунальщики плохо справятся с задачей, их заставят переделать работу. Только тогда предприятию «СпецАвто» будут засчитывать выполнение муниципального задания.

Следить за качеством работы будут главы районов.

Также отмечается, что в настоящее время идет закупка специального дезинфицирующего раствора, которым обработают улицы, парки и скверы, детские игровые площадки, остановки транспорта.

Ранее сотрудники управляющих компаний приступили к дезинфекции подъездов жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU