1 Апр 2020 2020-04-01T17:19:21+03:00

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Туристы смогут самостоятельно пройти по экотропам Смоленского Поозерья. Сотрудники нацпарка завершили подготовку GPS-треков для прогулки.

- Теперь любой желающий сможет пройти по одной из шести троп национального парка без проводника, полюбоваться красотами природы, не пропустить ключевые точки каждой тропы и не бояться сбиться с пути, - говорят сотрудники особо охраняемой территории. - Треки доступны в форматах GPX или KML на официальном сайте парка под описанием каждой из экотроп в разделе «Посетителям».

Но пока на территории парка установлен особый противопожарный режим.

Ранее в «Смоленском Поозерье» спасли Конный двор при ликвидации пала травы. В Пржевальском горел «треугольник» на въезде в поселок. К счастью, с огнем удалось справиться и животные не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU