Туристы смогут самостоятельно пройти по экотропам Смоленского Поозерья
Туристы смогут самостоятельно пройти по экотропам Смоленского Поозерья. Сотрудники нацпарка завершили подготовку GPS-треков для прогулки.
- Теперь любой желающий сможет пройти по одной из шести троп национального парка без проводника, полюбоваться красотами природы, не пропустить ключевые точки каждой тропы и не бояться сбиться с пути, - говорят сотрудники особо охраняемой территории. - Треки доступны в форматах GPX или KML на официальном сайте парка под описанием каждой из экотроп в разделе «Посетителям».
Но пока на территории парка установлен особый противопожарный режим.
Ранее в «Смоленском Поозерье» спасли Конный двор при ликвидации пала травы. В Пржевальском горел «треугольник» на въезде в поселок. К счастью, с огнем удалось справиться и животные не пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU