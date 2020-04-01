2020-04-01T17:19:21+03:00
Общество

Туристы смогут самостоятельно пройти по экотропам Смоленского Поозерья

Сотрудники нацпарка завершили подготовку GPS-треков для прогулки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Туристы смогут самостоятельно пройти по экотропам Смоленского Поозерья. Фото: пресс-служба национального парка.Туристы смогут самостоятельно пройти по экотропам Смоленского Поозерья. Фото: пресс-служба национального парка.
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Туристы смогут самостоятельно пройти по экотропам Смоленского Поозерья. Сотрудники нацпарка завершили подготовку GPS-треков для прогулки.

- Теперь любой желающий сможет пройти по одной из шести троп национального парка без проводника, полюбоваться красотами природы, не пропустить ключевые точки каждой тропы и не бояться сбиться с пути, - говорят сотрудники особо охраняемой территории. - Треки доступны в форматах GPX или KML на официальном сайте парка под описанием каждой из экотроп в разделе «Посетителям».

Но пока на территории парка установлен особый противопожарный режим.

Ранее в «Смоленском Поозерье» спасли Конный двор при ликвидации пала травы. В Пржевальском горел «треугольник» на въезде в поселок. К счастью, с огнем удалось справиться и животные не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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