Улицы и дворы Смоленска начали дезинфицировать от COVID-19
Улицы и дворы Смоленска начали дезинфицировать от COVID-19, сообщает городская администрация. Обработка города специальным раствором идет от центра к окраинам.
В настоящее время коммунальщики приступили к обработке улиц, остановок общественного транспорта. Но, по словам сотрудников городской администрации, масштабная кампания по мойке и дезинфекции захватывает еще и скверы, общественные территории, игровые и детские площадки.
Улицы и дворы Смоленска начали дезинфицировать от COVID-19. Фото: администрация г. Смоленска.
Ранее "КП" писала, что плохая работа не будет принята и коммунальщиков заставят устранять недостатки. Контролировать чистоту будут главы районных администраций.
ИСТОЧНИК KP.RU