2020-04-02T15:01:15+03:00
Общество

Улицы и дворы Смоленска начали дезинфицировать от COVID-19

Обработка города специальным раствором идет от центра к окраинам
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Улицы и дворы Смоленска начали дезинфицировать от COVID-19. Фото: администрация г. Смоленска.Улицы и дворы Смоленска начали дезинфицировать от COVID-19. Фото: администрация г. Смоленска.
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Улицы и дворы Смоленска начали дезинфицировать от COVID-19, сообщает городская администрация. Обработка города специальным раствором идет от центра к окраинам.

В настоящее время коммунальщики приступили к обработке улиц, остановок общественного транспорта. Но, по словам сотрудников городской администрации, масштабная кампания по мойке и дезинфекции захватывает еще и скверы, общественные территории, игровые и детские площадки.

Улицы и дворы Смоленска начали дезинфицировать от COVID-19. Фото: администрация г. Смоленска.

Улицы и дворы Смоленска начали дезинфицировать от COVID-19. Фото: администрация г. Смоленска.

Ранее "КП" писала, что плохая работа не будет принята и коммунальщиков заставят устранять недостатки. Контролировать чистоту будут главы районных администраций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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