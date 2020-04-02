2 Апр 2020 2020-04-02T15:01:15+03:00

Улицы и дворы Смоленска начали дезинфицировать от COVID-19. Фото: администрация г. Смоленска.

Обработка города специальным раствором идет от центра к окраинам

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Улицы и дворы Смоленска начали дезинфицировать от COVID-19, сообщает городская администрация. Обработка города специальным раствором идет от центра к окраинам.

В настоящее время коммунальщики приступили к обработке улиц, остановок общественного транспорта. Но, по словам сотрудников городской администрации, масштабная кампания по мойке и дезинфекции захватывает еще и скверы, общественные территории, игровые и детские площадки.

Улицы и дворы Смоленска начали дезинфицировать от COVID-19. Фото: администрация г. Смоленска.

Ранее "КП" писала, что плохая работа не будет принята и коммунальщиков заставят устранять недостатки. Контролировать чистоту будут главы районных администраций.

ИСТОЧНИК KP.RU