В школах Смоленска продлили карантин

2 Апр 2020 2020-04-02T16:30:28+03:00

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Смоленским школьникам продлили карантин. С 6 апреля они переходят на дистанционное обучение.

Образовательные платформы, которые будут использоваться в рамках дистанционного обучения, определены. Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского и средняя школа № 17 первыми опробовали некоторые из них. Какую платформу будет использовать конкретная школа будет решать самостоятельно. В учреждениях, где нет интернета, будет организован подвоз необходимых материалов школьными автобусами, связь с учениками и родителями планируется поддерживать по телефону и электронке.

Напомним, в регионе работают телефоны «горячей линии» по вопросам внедрения дистанционных методов обучения в школах - 8 (4812) 29-27-60 и 8 (4812) 29-27-57 - в вузах.

Ранее улицы, дворы, спортивные и детские площадки Смоленска начали дезинфицировать от COVID-19. Обработка города специальным раствором идет от центра к окраинам.

ИСТОЧНИК KP.RU