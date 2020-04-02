В школах Смоленска продлили карантин
Смоленским школьникам продлили карантин. С 6 апреля они переходят на дистанционное обучение.
Образовательные платформы, которые будут использоваться в рамках дистанционного обучения, определены. Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского и средняя школа № 17 первыми опробовали некоторые из них. Какую платформу будет использовать конкретная школа будет решать самостоятельно. В учреждениях, где нет интернета, будет организован подвоз необходимых материалов школьными автобусами, связь с учениками и родителями планируется поддерживать по телефону и электронке.
Напомним, в регионе работают телефоны «горячей линии» по вопросам внедрения дистанционных методов обучения в школах - 8 (4812) 29-27-60 и 8 (4812) 29-27-57 - в вузах.
Ранее улицы, дворы, спортивные и детские площадки Смоленска начали дезинфицировать от COVID-19. Обработка города специальным раствором идет от центра к окраинам.
ИСТОЧНИК KP.RU