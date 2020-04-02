2020-04-02T17:21:01+03:00
Общество

Более 7 миллиардов рублей направят на дороги Смоленщины

Средства пойдут на ремонт, содержание полотна, разметку, дорожные знаки, контроль и выявление нарушений ПДД и закупку техники
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Более 7 миллиардов рублей направят на дороги Смоленщины. Фото: из архива администрации Смоленска.Более 7 миллиардов рублей направят на дороги Смоленщины. Фото: из архива администрации Смоленска.
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Более 7 миллиардов рублей направят на дороги Смоленщины, сообщает пресс-служба администрации региона. Средства пойдут на ремонт, содержание полотна, разметку, дорожные знаки, контроль и выявление нарушений ПДД и закупку техники.

В 2020-м планируется реконструировать 5 км автодороги РославльЕльняДорогобужСафоново, продолжить ремонт дороги в обход поселка Холм-Жирковский, реконструировать сельские дороги в Починковском и Ершичском районах.

Сотрудники пресс-службы региона сообщают, что дорожные работы начнутся 1 мая.

Ранее стало известно, что в столице регионе увеличится финансирование, которое направят на ремонт межквартальных проездов. Планируется, что будет выделено 150 миллионов рублей. Отремонтировать дороги планируют за 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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