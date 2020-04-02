Более 7 миллиардов рублей направят на дороги Смоленщины
Более 7 миллиардов рублей направят на дороги Смоленщины, сообщает пресс-служба администрации региона. Средства пойдут на ремонт, содержание полотна, разметку, дорожные знаки, контроль и выявление нарушений ПДД и закупку техники.
В 2020-м планируется реконструировать 5 км автодороги Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново, продолжить ремонт дороги в обход поселка Холм-Жирковский, реконструировать сельские дороги в Починковском и Ершичском районах.
Сотрудники пресс-службы региона сообщают, что дорожные работы начнутся 1 мая.
Ранее стало известно, что в столице регионе увеличится финансирование, которое направят на ремонт межквартальных проездов. Планируется, что будет выделено 150 миллионов рублей. Отремонтировать дороги планируют за 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU