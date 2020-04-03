3 Апр 2020 2020-04-03T08:45:54+03:00

С 4 апреля Центр работает только по предварительной записи

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области МФЦ меняют формат работы: с 4 апреля Центр работает только по предварительной записи.

Записаться на прием можно на сайте на сайте мфц67.рф, с помощью мобильного приложения и по телефонам Центра телефонного обслуживания.

При этом внимание жителей региона обращают на то, что государственные и другие услуги, которые предоставляются только в электронном виде, на период режима повышенной готовности в МФЦ Смоленской области оказываться не будут.

Справки по телефонам - 8 (4812) 29 10 01, 8 (800) 1001 901 с 9.00 до 18.00.

Ранее в Госдуме был принят пакет законов, которые касаются получения пособий. Нововведения призваны избавить органы соцзащиты от бумажной волокиты. Таким образом соцподдержка может быть начислена населению без их участия.

ИСТОЧНИК KP.RU