3 Апр 2020 2020-04-03T10:28:09+03:00

Нарушителей карантина в Смоленской области будут штрафовать. Фото: pixabay.com.

Отслеживать людей будут по геолокации

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Нарушителей карантина будут штрафовать, сообщают представители Управления Роспотребнадзора по Смоленской области. Отслеживать людей будут по геолокации.

В регионе несколько нарушителей условий карантина уже вычислены. Их ждет штраф до 40 тысяч рублей.

Сотрудники управления напоминают, что люди, прибывшие из иностранных государств, в которых были зафиксированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), должны самоизолироваться на 14 дней.

Ранее "Комсомолка" писала, в столице региона начали дезинфицировать от COVID-19 улицы, скверы, общественные территории, игровые и детские площадки и остановки общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU