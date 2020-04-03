Нарушителей карантина в Смоленской области будут штрафовать
Нарушителей карантина будут штрафовать, сообщают представители Управления Роспотребнадзора по Смоленской области. Отслеживать людей будут по геолокации.
В регионе несколько нарушителей условий карантина уже вычислены. Их ждет штраф до 40 тысяч рублей.
Сотрудники управления напоминают, что люди, прибывшие из иностранных государств, в которых были зафиксированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), должны самоизолироваться на 14 дней.
Ранее "Комсомолка" писала, в столице региона начали дезинфицировать от COVID-19 улицы, скверы, общественные территории, игровые и детские площадки и остановки общественного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU