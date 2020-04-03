На трех улицах Смоленска нашли игровые автоматы
На трех улицах Смоленска нашли игровые автоматы, сообщает официальный представитель СУ СК России по региону Наталья Зуева. Подпольные заведения работали с января 2018 года на Черняховского, Шевченко, Нахимова.
Также полицейские задержали подозреваемых в организации азартных игр. В настоящее время трое находятся под домашним арестом, двое под стражей.
- Проведено 8 обысков, в ходе которых было изъято игровое оборудование, деньги, документы, мобильные телефоны и оргтехника, - сообщила Наталья Зуева. - Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее "КП" писала, что житель столицы региона устроил в своей квартире наркопритон. Во время задержания мужчина и его гости находились «под кайфом».
ИСТОЧНИК KP.RU