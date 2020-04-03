2020-04-03T11:13:35+03:00
Происшествия

На трех улицах Смоленска нашли игровые автоматы

Пятеро подозреваемых в организации азартных игр задержаны
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На трех улицах Смоленска нашли игровые автоматы. Фото: pixabay.com.На трех улицах Смоленска нашли игровые автоматы. Фото: pixabay.com.
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На трех улицах Смоленска нашли игровые автоматы, сообщает официальный представитель СУ СК России по региону Наталья Зуева. Подпольные заведения работали с января 2018 года на Черняховского, Шевченко, Нахимова.

Также полицейские задержали подозреваемых в организации азартных игр. В настоящее время трое находятся под домашним арестом, двое под стражей.

- Проведено 8 обысков, в ходе которых было изъято игровое оборудование, деньги, документы, мобильные телефоны и оргтехника, - сообщила Наталья Зуева. - Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "КП" писала, что житель столицы региона устроил в своей квартире наркопритон. Во время задержания мужчина и его гости находились «под кайфом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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