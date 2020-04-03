РЖД снова сокращает количество поездов через Смоленскую область
РЖД снова сокращает количество поездов через Смоленскую область, сообщает пресс-служба компании. Изменения в расписании произойдут в Московском и Минском направлениях.
С 7 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования АО «ФПК», а 53 будут вовсе временно отменены.
В частности, поезд № 224 «Смоленск – Москва» отменяется 5 и 11 мая в обоих направлениях. Поезда № 211/212 «Москва – Смоленск – Минск» отменяются отправлением из Москвы 8 мая, из Минска – 10 мая.
В пресс-службе компании отмечают, что меры приняты в связи со снижением пассажиропотока на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации из-за распространения COVID-19.
- Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты, приобретенные в отмененные поезда, - сообщает РЖД.
С изменениями в расписании можно ознакомиться на сайте «РЖД».
Ранее представители компании сообщали, что в Колодне будет закрыт железнодорожный переезд. Несколько дней автомобилистам придется ездить в объезд через Московское шоссе и деревню Соколья Гора.
ИСТОЧНИК KP.RU