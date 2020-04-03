3 Апр 2020 2020-04-03T12:21:45+03:00

РЖД снова сокращает количество поездов через Смоленскую область. Фото: пресс-служба РЖД.

Изменения в расписании произойдут в Московском и Минском направлениях

Изменить размер текста: A A

РЖД снова сокращает количество поездов через Смоленскую область, сообщает пресс-служба компании. Изменения в расписании произойдут в Московском и Минском направлениях.

С 7 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования АО «ФПК», а 53 будут вовсе временно отменены.

В частности, поезд № 224 «Смоленск – Москва» отменяется 5 и 11 мая в обоих направлениях. Поезда № 211/212 «Москва – Смоленск – Минск» отменяются отправлением из Москвы 8 мая, из Минска – 10 мая.

В пресс-службе компании отмечают, что меры приняты в связи со снижением пассажиропотока на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации из-за распространения COVID-19.

- Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты, приобретенные в отмененные поезда, - сообщает РЖД.

С изменениями в расписании можно ознакомиться на сайте «РЖД».

Ранее представители компании сообщали, что в Колодне будет закрыт железнодорожный переезд. Несколько дней автомобилистам придется ездить в объезд через Московское шоссе и деревню Соколья Гора.

ИСТОЧНИК KP.RU