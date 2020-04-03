3 Апр 2020 2020-04-03T15:14:44+03:00

Если в регионе ситуация с распространением коронавируса стабилизируется быстрее, ограничения будут сняты раньше, сказал губернатор

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Нерабочие дни в Смоленской области продлят до 30 апреля. Однако, если в регионе ситуация с распространением коронавируса стабилизируется быстрее, ограничения будут сняты раньше, сказал губернатор Алексей Островский на совещании в администрации.

Соответствующие изменения будут внесены в Указ «О введении режима повышенной готовности» сегодня, 3 апреля.

Между тем, в регионе по-прежнему зафиксирован один случай заболевания COVID-19. Также на совещании отмечалось, что в регион стало прибывать меньше людей из других субъектов.

Напомним, о продлении нерабочих дней для россиян ранее заявил президент страны Владимир Путин.

Ранее "КП" писала, что на улицах Смоленска стали дежурить патрули. Полицейские через громкоговорители предупреждают жителей столицы региона об опасности заразиться и раздают информационные памятки.

ИСТОЧНИК KP.RU