Стал известен режим работы бань в Смоленске во время самоизоляции
В Смоленске стал известен график работы бань во время самоизоляции из-за коронавируса. В столице региона будут работать только две общественные помывочные – 4-я на 2-м Краснинском переулке и 5-я на 3-й Северной улице.
Первая будет открыта с четверга по понедельник с 07.00 до 20.00, вторая - в эти же дни с 10.00 до 17.00. В обеих банях выходными днями объявлены вторник и среда.
Жителей региона просят соблюдать ограничительные меры - не посещать баню с признаками ОРВИ и других вирусных инфекций (при температуре, кашле, заложенности носа и т. д.) и соблюдать дистанцию до других людей не менее 1,5 метра.
По последним сведениям, на Смоленщине увеличилось количество заболевших коронавирусом. По данным на 4 апреля 2020 года, положительный диагноз был зафиксирован у двух человек. Первый поставлен неделю назад, женщина ранее отдыхала в Турции. Сегодня ее состояние не вызывает опасений. О втором случае стало известно накануне.
ИСТОЧНИК KP.RU