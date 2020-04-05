5 Апр 2020 2020-04-05T12:40:59+03:00

Стал известен режим работы бань в Смоленске во время самоизоляции. Фото: pixabay.com.

Жителей региона просят не посещать общественные помывочные с признаками ОРВИ и других инфекций

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В Смоленске стал известен график работы бань во время самоизоляции из-за коронавируса. В столице региона будут работать только две общественные помывочные – 4-я на 2-м Краснинском переулке и 5-я на 3-й Северной улице.

Первая будет открыта с четверга по понедельник с 07.00 до 20.00, вторая - в эти же дни с 10.00 до 17.00. В обеих банях выходными днями объявлены вторник и среда.

Жителей региона просят соблюдать ограничительные меры - не посещать баню с признаками ОРВИ и других вирусных инфекций (при температуре, кашле, заложенности носа и т. д.) и соблюдать дистанцию до других людей не менее 1,5 метра.

По последним сведениям, на Смоленщине увеличилось количество заболевших коронавирусом. По данным на 4 апреля 2020 года, положительный диагноз был зафиксирован у двух человек. Первый поставлен неделю назад, женщина ранее отдыхала в Турции. Сегодня ее состояние не вызывает опасений. О втором случае стало известно накануне.

ИСТОЧНИК KP.RU