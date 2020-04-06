6 Апр 2020 2020-04-06T08:03:18+03:00

Третий случай заболевания новой COVID-19 выявлен в Смоленске. Фото: Инстаграм.

Заболевший находится в больнице в удовлетворительном состоянии

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Третий случай заболевания новой COVID-19 выявлен в Смоленске, сообщает региональный Роспотребнадзор. В настоящее время медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

По информации регионального Роспотребнадзора, мужчина ранее посещал регион, где были зафиксированы случаи заболевания. Отмечается, что заболевший своевременно госпитализирован, а там, где он жил, проведены противоэпидемические мероприятия.

Узнать больше информации о распространении COVID-19 можно здесь.

Всего в настоящее время на территории региона зафиксировано три больных коронавирусом. Состояние первого заразившегося не вызывает опасений.

ИСТОЧНИК KP.RU