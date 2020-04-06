Третий случай заболевания новой COVID-19 выявлен в Смоленске
Третий случай заболевания новой COVID-19 выявлен в Смоленске, сообщает региональный Роспотребнадзор. В настоящее время медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
По информации регионального Роспотребнадзора, мужчина ранее посещал регион, где были зафиксированы случаи заболевания. Отмечается, что заболевший своевременно госпитализирован, а там, где он жил, проведены противоэпидемические мероприятия.
Узнать больше информации о распространении COVID-19 можно здесь.
Всего в настоящее время на территории региона зафиксировано три больных коронавирусом. Состояние первого заразившегося не вызывает опасений.
ИСТОЧНИК KP.RU