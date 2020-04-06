2020-04-06T08:03:18+03:00
Происшествия

Третий случай заболевания новой COVID-19 выявлен в Смоленске

Заболевший находится в больнице в удовлетворительном состоянии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Третий случай заболевания новой COVID-19 выявлен в Смоленске. Фото: Инстаграм.Третий случай заболевания новой COVID-19 выявлен в Смоленске. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Третий случай заболевания новой COVID-19 выявлен в Смоленске, сообщает региональный Роспотребнадзор. В настоящее время медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

По информации регионального Роспотребнадзора, мужчина ранее посещал регион, где были зафиксированы случаи заболевания. Отмечается, что заболевший своевременно госпитализирован, а там, где он жил, проведены противоэпидемические мероприятия.

Узнать больше информации о распространении COVID-19 можно здесь.

Всего в настоящее время на территории региона зафиксировано три больных коронавирусом. Состояние первого заразившегося не вызывает опасений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Ярцева смертельно ранил собутыльника
Главный «физкультурник» Ярцевского района подозревается в злоупотреблении полномочиями
В Смоленске изменилось движение трамваев и троллейбусов
В Смоленской области работник стоянки сдал на лом части грузовика
Смоленский университет запустил флешмоб с животными
Третий случай заболевания новой COVID-19 выявлен в Смоленске
В Смоленске завершились поиски женщины с татуировкой
Стал известен режим работы бань в Смоленске во время самоизоляции
В Смоленске начались поиски женщины с татуировкой
Второй случай COVID-19 выявили в Смоленской области
В Смоленске крепостную стену подсветили синим цветом
Нерабочие дни в Смоленской области продлят до 30 апреля
Волонтеры начали доставлять смолянам льготные лекарства
РЖД снова сокращает количество поездов через Смоленскую область
Полицейские патрули просят смолян оставаться дома
На трех улицах Смоленска нашли игровые автоматы
Нарушителей карантина в Смоленской области будут штрафовать
Смоленск может посетить польская делегация
В Смоленской области МФЦ меняют формат работы
15 смоленских предприятий начали отшивать медицинские маски
В Смоленской области проверят рост цен на продукты
Более 7 миллиардов рублей направят на дороги Смоленщины