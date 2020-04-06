2020-04-06T08:13:41+03:00
Общество

Смоленский университет запустил флешмоб с животными

Сотрудники вуза сфотографировались со своими «четвероногими» питомцами и показали с кем проходит их самоизоляция
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский университет запустил флешмоб с животными. Фото: СмолГУ, ВКонтакте.Смоленский университет запустил флешмоб с животными. Фото: СмолГУ, ВКонтакте.
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Смоленский университет запустил флешмоб с животными: сотрудники вуза сфотографировались со своими «четвероногими» питомцам и выложили фотографии в соцсети.

- В последние недели их мы видим чаще, чем кого-либо, а они радуются тому, что мы не оставляем их в одиночестве на целый день, - пишут работники СмолГУ, призывая всех, кто учится и работает в вузе фотографироваться со своими животными и показывать с кем проходит их самоизоляция.

Ранее в Смоленской области был выявлен третий больной коронавирусом. Мужчина посещал территорию с неблагополучной обстановкой по COVID-19. Подробнее о ситуации с заболеваемостью в регионе можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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