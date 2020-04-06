Смоленский университет запустил флешмоб с животными
Смоленский университет запустил флешмоб с животными: сотрудники вуза сфотографировались со своими «четвероногими» питомцам и выложили фотографии в соцсети.
- В последние недели их мы видим чаще, чем кого-либо, а они радуются тому, что мы не оставляем их в одиночестве на целый день, - пишут работники СмолГУ, призывая всех, кто учится и работает в вузе фотографироваться со своими животными и показывать с кем проходит их самоизоляция.
Ранее в Смоленской области был выявлен третий больной коронавирусом. Мужчина посещал территорию с неблагополучной обстановкой по COVID-19. Подробнее о ситуации с заболеваемостью в регионе можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU