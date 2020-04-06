2020-04-06T10:38:36+03:00
Общество

В Смоленске изменилось движение трамваев и троллейбусов

Транспорт начал курсировать по графику выходного дня
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске изменилось движение трамваев и троллейбусов. Фото: из архива издания.В Смоленске изменилось движение трамваев и троллейбусов. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

В Смоленске изменилось движение трамваев и троллейбусов, сообщает МУТТП. Транспорт начал курсировать по графику выходного дня. Решение принято в связи с продлением нерабочих недель.

Ранее на аналогичный график перешли муниципальные автобусы. А РЖД снова сократило количество поездов через Смоленскую область. Изменения в расписании произошли в Московском и Минском направлениях

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Ярцева смертельно ранил собутыльника
Главный «физкультурник» Ярцевского района подозревается в злоупотреблении полномочиями
В Смоленске изменилось движение трамваев и троллейбусов
В Смоленской области работник стоянки сдал на лом части грузовика
Смоленский университет запустил флешмоб с животными
Третий случай заболевания новой COVID-19 выявлен в Смоленске
В Смоленске завершились поиски женщины с татуировкой
Стал известен режим работы бань в Смоленске во время самоизоляции
В Смоленске начались поиски женщины с татуировкой
Второй случай COVID-19 выявили в Смоленской области
В Смоленске крепостную стену подсветили синим цветом
Нерабочие дни в Смоленской области продлят до 30 апреля
Волонтеры начали доставлять смолянам льготные лекарства
РЖД снова сокращает количество поездов через Смоленскую область
Полицейские патрули просят смолян оставаться дома
На трех улицах Смоленска нашли игровые автоматы
Нарушителей карантина в Смоленской области будут штрафовать
Смоленск может посетить польская делегация
В Смоленской области МФЦ меняют формат работы
15 смоленских предприятий начали отшивать медицинские маски
В Смоленской области проверят рост цен на продукты
Более 7 миллиардов рублей направят на дороги Смоленщины