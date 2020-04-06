В Смоленске изменилось движение трамваев и троллейбусов
Транспорт начал курсировать по графику выходного дня
В Смоленске изменилось движение трамваев и троллейбусов. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске изменилось движение трамваев и троллейбусов, сообщает МУТТП. Транспорт начал курсировать по графику выходного дня. Решение принято в связи с продлением нерабочих недель.
Ранее на аналогичный график перешли муниципальные автобусы. А РЖД снова сократило количество поездов через Смоленскую область. Изменения в расписании произошли в Московском и Минском направлениях
ИСТОЧНИК KP.RU