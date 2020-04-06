6 Апр 2020 2020-04-06T10:38:36+03:00

В Смоленске изменилось движение трамваев и троллейбусов. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Изменить размер текста: A A

В Смоленске изменилось движение трамваев и троллейбусов, сообщает МУТТП. Транспорт начал курсировать по графику выходного дня. Решение принято в связи с продлением нерабочих недель.

Ранее на аналогичный график перешли муниципальные автобусы. А РЖД снова сократило количество поездов через Смоленскую область. Изменения в расписании произошли в Московском и Минском направлениях

ИСТОЧНИК KP.RU