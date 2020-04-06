6 Апр 2020 2020-04-06T12:51:24+03:00

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Житель Ярцева смертельно ранил собутыльника, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Мужчины поругались во время застолья 26 марта. С серьезной раной пострадавший пришел домой и лег спать, а утром его мать обнаружила сына мертвым и сообщила в скорую и полицию.

Согласно заключению судмедэкспертов, «смерть мужчины наступила в результате колото-резаной раны в области сердца», сообщают представители ведомства.

Обидчик – 56-летний ранее судимый местный житель – задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее главный «физкультурник» Ярцевского района попал под подозрение в связи с злоупотреблениями полномочиями. По версии следствия, весной 2018 года председатель комитета по физической культуре и спорту местной администрации помог своему знакомому утроиться тренером–инструктором в спортивный комплекс, за что с мая 2018 года по декабрь 2019 года ему незаконно была начислена зарплата на сумму более 245 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU