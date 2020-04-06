2020-04-06T12:51:24+03:00
Общество

Житель Ярцева смертельно ранил собутыльника

Мужчины поругались во время застолья
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Житель Ярцева смертельно ранил собутыльника. Фото: pixabay.com.Житель Ярцева смертельно ранил собутыльника. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Житель Ярцева смертельно ранил собутыльника, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Мужчины поругались во время застолья 26 марта. С серьезной раной пострадавший пришел домой и лег спать, а утром его мать обнаружила сына мертвым и сообщила в скорую и полицию.

Согласно заключению судмедэкспертов, «смерть мужчины наступила в результате колото-резаной раны в области сердца», сообщают представители ведомства.

Обидчик – 56-летний ранее судимый местный житель – задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее главный «физкультурник» Ярцевского района попал под подозрение в связи с злоупотреблениями полномочиями. По версии следствия, весной 2018 года председатель комитета по физической культуре и спорту местной администрации помог своему знакомому утроиться тренером–инструктором в спортивный комплекс, за что с мая 2018 года по декабрь 2019 года ему незаконно была начислена зарплата на сумму более 245 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске разыскивают свидетелей двух смертельных ДТП
Волонтеры оказывают помощь смолянам без выходных
В Смоленске родилось четыре двойни
Школы Смоленска перешли на дистанционное обучение
В Смоленске на улице Николаева начали укладывать рельсы
Житель Ярцева смертельно ранил собутыльника
Главный «физкультурник» Ярцевского района подозревается в злоупотреблении полномочиями
В Смоленске изменилось движение трамваев и троллейбусов
В Смоленской области работник стоянки сдал на лом части грузовика
Смоленский университет запустил флешмоб с животными
Третий случай заболевания новой COVID-19 выявлен в Смоленске
В Смоленске завершились поиски женщины с татуировкой
Стал известен режим работы бань в Смоленске во время самоизоляции
В Смоленске начались поиски женщины с татуировкой
Второй случай COVID-19 выявили в Смоленской области
В Смоленске крепостную стену подсветили синим цветом
Нерабочие дни в Смоленской области продлят до 30 апреля
Волонтеры начали доставлять смолянам льготные лекарства
РЖД снова сокращает количество поездов через Смоленскую область
Полицейские патрули просят смолян оставаться дома
На трех улицах Смоленска нашли игровые автоматы
Нарушителей карантина в Смоленской области будут штрафовать
Смоленск может посетить польская делегация
В Смоленской области МФЦ меняют формат работы
15 смоленских предприятий начали отшивать медицинские маски
В Смоленской области проверят рост цен на продукты
Более 7 миллиардов рублей направят на дороги Смоленщины