2020-04-06T14:13:22+03:00
Общество

В Смоленске на улице Николаева начали укладывать рельсы

Работы ведутся от перекрестка с улицей Багратиона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на улице Николаева начали укладывать рельсы. Фото: паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте.В Смоленске на улице Николаева начали укладывать рельсы. Фото: паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте.
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В Смоленске на улице Николаева начали укладывать рельсы, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. Работы ведутся от перекрестка с улицей Багратиона. В связи с проведением работ в районе Краснинского рынка ограничено движение транспорта. Автомобилисты предупреждают о больших пробках в районе ТЦ «Центрум».

Напомним, улицу Николаева (от проспекта Гагарина до Багратиона) ждет крупный ремонт. Предполагается заменить все коммуникации, которые проходят под дорогой, трамвайные рельсы и асфальт на проезжей части. Власти обещали максимально сохранить зеленые насаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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