В Смоленске на улице Николаева начали укладывать рельсы
В Смоленске на улице Николаева начали укладывать рельсы, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. Работы ведутся от перекрестка с улицей Багратиона. В связи с проведением работ в районе Краснинского рынка ограничено движение транспорта. Автомобилисты предупреждают о больших пробках в районе ТЦ «Центрум».
Напомним, улицу Николаева (от проспекта Гагарина до Багратиона) ждет крупный ремонт. Предполагается заменить все коммуникации, которые проходят под дорогой, трамвайные рельсы и асфальт на проезжей части. Власти обещали максимально сохранить зеленые насаждения.
ИСТОЧНИК KP.RU