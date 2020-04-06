2020-04-06T15:01:50+03:00
Общество

Школы Смоленска перешли на дистанционное обучение

Образовательные учреждения запрещено посещать до 30 апреля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Школы Смоленска перешли на дистанционное обучение. Фото: из архива издания.Школы Смоленска перешли на дистанционное обучение. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Школы Смоленска после двухнедельных каникул перешли на дистанционное обучение, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Образовательные учреждения запрещено посещать до 30 апреля.

Каждое учреждение самостоятельно выбрало платформу, на которой проходит обучение и формат общения с учениками. Подробная информация для родителей размещена на официальных сайтах образовательных организаций.

Также ограничительные меры из-за карантина введены в детских садах города. В учреждениях работают дежурные группы по 12 человек. В их состав входят дети, чьи родители вынуждены ходить на работу.

Напомним, указом президента России Владимира Путина нерабочими признаны все дни до 30 апреля. В настоящее время в Смоленске коронавирус подтвержден у трех человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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