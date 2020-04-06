В Смоленске родилось четыре двойни
Всего в марте появилось на свет 233 мальчика и девочки
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В Смоленске в марте родилось четыре двойни, сообщает пресс-служба городской администрации. Всего за месяц появилось на свет 233 малыша - 122 мальчика и 111 девочек.
Отметим, месяцем ранее в регионе также родилось 4 двойни, а вот счастливыми родителями стали всего 220 супружеских пар.
Ранее работники ЗАГС просили молодоженов перенести торжественную регистрацию брака в связи с введением в регионе ограничительных мер по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU