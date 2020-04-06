Волонтеры оказывают помощь смолянам без выходных

6 Апр 2020 2020-04-06T15:23:48+03:00

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Волонтеры школы № 32 города Смоленска спешат на очередной вызов. Старшеклассники готовы оказать помощь в любой день недели. В этот раз ребята совместно с директором школы Светланой Мандриковой доставили лекарства смолянке Галине Яковлевой.

Адресную поддержку жителям города в минувшие выходные оказал смоленский блогер и предприниматель Максим Баранов. Он доставил медикаменты пенсионерке Лидии Новиковой, а также привез маски пожилой семье Захаренковых. По словам мужчины, в сложившейся ситуации с коронавирусом необходимо ежедневно проявлять инициативу и помогать людям, которые нуждаются в поддержке.

Вместе с партийцами решают бытовые задачи смолян «Волонтеры Победы» и Волонтерская рота «Боевого Братства». Активисты с первых дней открытия волонтерского центра «Единой России» включились в его работу.

- Ежедневно мы покупаем и доставляем продукты питания, питьевую воду, другие предметы первой необходимости, помогаем посетить медицинские учреждения малоподвижным пожилым людям. Радует, что наша работа мотивировала смолян оказывать помощь нуждающимся. Кто-то присоединился к волонтерским штабам, а кто-то просто стал помогать своим соседям. Все вместе мы продолжим помогать нашим землякам, вынужденно оказавшимся на самоизоляции, и на следующей неделе. Мы призываем всех последовать нашему примеру, - отмечают волонтеры.

Если вам или вашим близким нужна достоверная информация по коронавирусу или помощь в покупке, доставке продуктов первой необходимости и лекарств, если вы хотите вступить в ряды добровольцев, то обращайтесь по телефонам волонтерского центра: 8 (4812) 31-95-13 или 8-800-100-59-67.

ИСТОЧНИК KP.RU