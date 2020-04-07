7 Апр 2020 2020-04-07T12:15:50+03:00

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В Смоленске почти 50 пар перенесли дату бракосочетания, сообщает пресс-служба областной администрации. Молодожены решили повременить с заключением брака из-за коронавируса.

Всего с 1 апреля по 31 мая было подано 403 заявления.

В администрации сообщают, что вместе с тем, из-за введения карантинных мер временно приостановлен прием заявлений и на государственную регистрацию рождения в перинатальном центре. Что касается личного приема граждан, то он ограничен до 2 дней в неделю и организуется по предварительной записи.

Ранее "КП" писала, что в марте появилось на свет 233 мальчика и девочки, среди них четыре двойни.

ИСТОЧНИК KP.RU