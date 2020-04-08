8 Апр 2020 2020-04-08T10:49:04+03:00

В Клиническую больницу Смоленска поступили новые лекарства. Фото: из архива пресс-службы администрации Смоленской области.

В учреждении создают резерв противомалярийных и противовирусных препаратов

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В Клиническую больницу №1 Смоленска поступили новые лекарства, сообщила глава департамента по здравоохранению Елена Войтова. В учреждении создают резерв противомалярийных и противовирусных препаратов.

Кроме того, в больнице развернута 301 койка, из них кислородом обеспечено 153. К 10 апреля к кислороду будет подключено 60% мест.

В настоящее время в Смоленской области зафиксировано 7 случаев заражения COVID-19. Из них человек выздоровел.

Власти просят жителей и гостей региона соблюдать режим самоизоляции. Ранее губернатор внес изменения в Указ № 24 «О введении режима повышенной готовности».

ИСТОЧНИК KP.RU