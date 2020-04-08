8 Апр 2020 2020-04-08T12:11:08+03:00

В Смоленске жителя микрорайона забрали в больницу в специальном боксе. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Врачи приехали на вызов в защитных костюмах и медицинских масках

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Жителя микрорайона Королевка забрали в больницу в специальном боксе, сообщает смолянка Марина Макарова в группе «Новая Королевка» ВКонтакте.

- Ударников, 34а забрали во всем обмундировании и в боксе кого-то. Уже жутковато становится, - написала женщина в соцсетях.

Ранее региональный Роспотребнадзор обнародовал данные по заболевшим COVID-19. В регионе зафиксировано 7 случаев коронавируса, один человек выздоровел.

ИСТОЧНИК KP.RU