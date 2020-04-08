2020-04-08T07:48:53+03:00
Общество

Еще у четверых жителей Смоленской области выявили COVID-19

Заболевшие находятся под пристальным наблюдением врачей в больнице
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Еще у четверых жителей Смоленской области выявили COVID-19. Фото: pixabay.com.Еще у четверых жителей Смоленской области выявили COVID-19. Фото: pixabay.com.
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Еще у четверых жителей Смоленской области выявили COVID-19, сообщает региональный Роспотребнадзор. Заболевшие находятся под пристальным наблюдением врачей в больнице.

Всего в настоящее время в регионе выявлено 7 человек с коронавирусом, один человек уже выздоровел. Подробнее о ситуации можно узнать здесь.

Ранее губернатор Алексей Островский внес изменения в Указ № 24 «О введении режима повышенной готовности». Одно из изменений касается людей, которые переезжают в другие регионы или приезжают на Смоленщину на самоизоляцию. Отныне, согласно документу, все приезжие должны оставаться на месте временного пребывания, ни с кем не контактируя, сообщить по телефону 27-10-95 о свой ситуации и соблюдать карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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