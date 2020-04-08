2,5 тысяч пачек сигарет пытались нелегально ввезти в Смоленск
2,5 тысяч пачек сигарет пытались нелегально ввезти в Смоленск, сообщает пресс-служба Смоленской таможни. Груз ехал под видом моющих средств.
Грузовик был остановлен мобильной группой Смоленской таможни поздним вечером 6 апреля в районе населенного пункта Красная Горка. Проверка показала, что белорусские сигареты ввозились без документов. Товар изъят, по делу проходит проверка.
Ранее экс-директор смоленской фирмы попал под подозрение за неуплату 11 млн рублей налогов. Предприятие из Холм-Жирковского занималось производством фанеры. По версии следствия, выручка частично скрывалась с февраля по октябрь 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU