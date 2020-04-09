9 Апр 2020 2020-04-09T07:50:11+03:00

Мужчина путешествовал на личном автомобиле, почувствовал недомогание и обратился в больницу

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В Десногорске подтвердили первый случай заболевания COVID-19, сообщают местные СМИ со ссылкой на руководителя 135-й медико-санитарной части Алексея Азаренкова. Сообщается, что мужчина путешествовал на личном автомобиле, почувствовал недомогание и обратился в больницу. Симптомы заболевания были схожи с тем, что наблюдаются при COVID-19.

Через некоторое время врачи обнаружили у него коронавирус. В настоящее время врачи оказывают ему всю необходимую помощь, о состоянии пациента не сообщается.

Ранее "КП" писала, что также были изолированы все жители, контактировавшие с ним, у них взяли анализы.

Между тем, в городе атомщиков принимают меры на случай обострения ситуации. Для этого под больных будет переоборудовано здание роддома.

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ИСТОЧНИК KP.RU