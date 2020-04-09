2020-04-09T08:01:38+03:00
Общество

Смоленский губернатор проверил аптеку

Глава субъекта не увидел в продаже маски и ряд противовирусных препаратов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский губернатор проверил аптеку. Фото: администрация Смоленской области.Смоленский губернатор проверил аптеку. Фото: администрация Смоленской области.
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Смоленский губернатор проверил аптеку и не увидел в продаже маски и ряд противовирусных препаратов. Алексей Островский посетил во время рабочей поездки пункт на Колхозной площади.

Фармацевт по поводу средств защиты призналась, что идет поиск поставщиков, в том числе, и из других регионов, но пока никто не готов их поставлять.

Кроме того, в аптеке отсутствовали два популярных лекарственных препарата, представлены были лишь аналоги. Один из них – Парацетамол. Руководитель департамента по здравоохранению Елена Войтова призналась, что дефицит на лекарство наблюдается по всей стране и сложно сказать, когда он поступит в продажу.

Ранее пресс-служба областной администрации сообщала, что средства защиты стали отшивать несколько предприятий региона. Один электротехнический завод намеревался полностью обеспечить население медицинскими масками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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