Смоленский транспорт выйдет из «режима выходного дня»
Смоленский транспорт выйдет из «режима выходного дня», сообщает пресс-служба областной администрации. Такое поручение ранее дал губернатор Алексей Островский во время поездки по областному центру. Увеличение выхода на маршрут автобусов, троллейбусов и трамваев связано с большим спросом со стороны пассажиров.
- Пусть лучше в одном автобусе или троллейбусе едет всего 1-2 пассажира, чем двадцать, которые стоят лицом к лицу или плечом к плечу, нарушая все возможные рекомендации эпидемиологов, в том числе, о нахождении на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, - сказал глава субъекта.
Смоленский транспорт выйдет из «режима выходного дня». Фото: администрация Смоленской области.
Обеспечивать безопасность пассажиров будут за счет регулярной уборки транспорта и дезинфекции. Проводить ее намерены три раза в день - перед выходом автобуса на линию, в обеденное время водителей и после рабочей смены.
Ранее из-за ремонта улицы Николаева ряд автобусов изменили маршрут движения.
ИСТОЧНИК KP.RU