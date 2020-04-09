9 Апр 2020 2020-04-09T08:12:51+03:00

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Смоленский транспорт выйдет из «режима выходного дня», сообщает пресс-служба областной администрации. Такое поручение ранее дал губернатор Алексей Островский во время поездки по областному центру. Увеличение выхода на маршрут автобусов, троллейбусов и трамваев связано с большим спросом со стороны пассажиров.

- Пусть лучше в одном автобусе или троллейбусе едет всего 1-2 пассажира, чем двадцать, которые стоят лицом к лицу или плечом к плечу, нарушая все возможные рекомендации эпидемиологов, в том числе, о нахождении на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, - сказал глава субъекта.

Смоленский транспорт выйдет из «режима выходного дня». Фото: администрация Смоленской области.

Обеспечивать безопасность пассажиров будут за счет регулярной уборки транспорта и дезинфекции. Проводить ее намерены три раза в день - перед выходом автобуса на линию, в обеденное время водителей и после рабочей смены.

Ранее из-за ремонта улицы Николаева ряд автобусов изменили маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU