7 Апр 2020 2020-04-07T08:12:14+03:00

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Транспорт изменил маршрут движения в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Корректировки произошли из-за старта ремонтных работ на улице Николаева.

В настоящее время и до 18 апреля по четной стороне дороги на участке от 1-го Краснинского переулка до улицы Багратиона пройдут работы по подключению временной линии водоснабжения, а затем ремонт дороги. В связи с этим пять муниципальных автобусов будут ходить иначе.

В частности, транспорт №8 «ул. Мало-Краснофлотская – пл. Победы», №10 «ул. Кловская – Железнодорожный вокзал», №49 «Аркада – ул. Шейна», №50 «пос. Вишенки – ул. Велижская», №164 «Смоленск - Михновка» будут курсировать по улице Кирова.

Ранее «КП» сообщала, что на участке от Камерного театра приступили к укладке шпал. В связи с этим на улице образовалась пробка.

А в Колодне закрыли на ремонт переезд. Сегодня, 7 апреля, маршрут №19 будет следовать до железнодорожного переезда. Работы пройдут до 17.00, а потом продолжатся 21 апреля и 19 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU