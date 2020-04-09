2020-04-09T08:20:33+03:00
Общество

В Смоленске начался масштабный ямочный ремонт дорог

Приоритет отдан тем проезжим частям, где ходит общественный транспорт
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске начался масштабный ямочный ремонт дорог. Фото: администрация Смоленска.В Смоленске начался масштабный ямочный ремонт дорог. Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленске начался масштабный ямочный ремонт дорог, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Приоритет отдан тем проезжим частям, где ходит общественный транспорт. После с учетом пожелания автомобилистов приведут в порядок менее интенсивные магистрали.

По словам сотрудников администрации, дороги ремонтируют с использованием литого асфальта, а когда температура воздуха превысит 10 градусов тепла, начнётся ремонт с использованием плотного горячего асфальтобетона.

Ранее стало известно, что на ремонт межквартальных проездов выделят 150 млн рублей. В первую очередь в порядок будут приводить участки внутриквартальных проездов, ведущих к школам, детским садом и социальным учреждениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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