15 Апр 2020 2020-04-15T07:41:01+03:00

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В Смоленскую область поступила первая партия медицинских масок и защитных костюмов, сообщает пресс-служба обладминистрации. Средства защиты в первую очередь направят самым нуждающимся учреждениям.

386 тысяч масок и тысяча защитных костюмов – это уже значительное количество для того, чтобы частично обеспечить потребность медицинских учреждений региона, отметил губернатор Алексей Островский. Также область уже сделала второй заказ федеральному оператору. Планируется, что в ближайшее время поступит еще 3,5 млн масок, а также 900 тысяч респираторов и 900 штук одноразовых очков, чтобы обеспечить медицинских работников полными защитными костюмами.

Ранее обсуждались меры поддержки предпринимателей, которые готовы перепрофилировать производство под выпуск антисептиков, в которых также нуждается регион.

ИСТОЧНИК KP.RU