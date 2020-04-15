15 Апр 2020 2020-04-15T07:51:23+03:00

Смолян с коронавирусом планируют направлять в Тулу и Калугу. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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Смолян с коронавирусом планируют направлять в Тулу и Калугу. Накануне власти региона обсудили второй сценарий в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

- Уже сейчас есть понимание, что с Московской областью данный вопрос прорабатывать нецелесообразно в связи с тем, что на сегодняшний день там заняты практически все коечные места, - сообщила начальник Департамента по здравоохранению Елена Войтова.

А пока все силы брошены на развертывание коек для больных с COVID-19 в районных ЦРБ и обеспечение их кислородной подводкой.

Ранее в Смоленскую область поступила первая партия медицинских масок. 386 тысяч одноразовых гигиенических масок и тысячу одноразовых защитных костюмов направят самым нуждающимся учреждениям.

ИСТОЧНИК KP.RU