Смолян с коронавирусом планируют направлять в Тулу и Калугу
Смолян с коронавирусом планируют направлять в Тулу и Калугу. Накануне власти региона обсудили второй сценарий в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
- Уже сейчас есть понимание, что с Московской областью данный вопрос прорабатывать нецелесообразно в связи с тем, что на сегодняшний день там заняты практически все коечные места, - сообщила начальник Департамента по здравоохранению Елена Войтова.
А пока все силы брошены на развертывание коек для больных с COVID-19 в районных ЦРБ и обеспечение их кислородной подводкой.
Ранее в Смоленскую область поступила первая партия медицинских масок. 386 тысяч одноразовых гигиенических масок и тысячу одноразовых защитных костюмов направят самым нуждающимся учреждениям.
ИСТОЧНИК KP.RU