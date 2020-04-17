Ярмарку возле ЦНТИ в Смоленске закрыли
Ярмарку возле ЦНТИ в Смоленске закрыли, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». После обращения главы городской администрации в Роспотребнадзор торговые павильоны собрали за несколько часов и вывезли с территории.
Речь идет о нескольких палатках с продовольствием и одеждой. Решение принято для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Ранее за сутки в 67-м регионе выявили 26 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 1553 человека, 167 из них – в условиях стационара, 1417 – в режиме самоизоляции на дому. Более 1,2 тысяч смолян сняты с контроля.
ИСТОЧНИК KP.RU