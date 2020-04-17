17 Апр 2020 2020-04-17T09:11:44+03:00

Торговые павильоны собрали за несколько часов и вывезли с территории

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Ярмарку возле ЦНТИ в Смоленске закрыли, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». После обращения главы городской администрации в Роспотребнадзор торговые павильоны собрали за несколько часов и вывезли с территории.

Речь идет о нескольких палатках с продовольствием и одеждой. Решение принято для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее за сутки в 67-м регионе выявили 26 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 1553 человека, 167 из них – в условиях стационара, 1417 – в режиме самоизоляции на дому. Более 1,2 тысяч смолян сняты с контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU