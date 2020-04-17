В Смоленске помощь волонтеров позволяет освободить врачей от дополнительной нагрузки

17 Апр 2020 2020-04-17T12:01:59+03:00

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На «горячую линию» Волонтерского центра «Единой России» по оказанию помощи смолянам в период пандемии коронавируса в день поступает от 10 до 30 заявок с просьбой доставить льготные лекарства на дом. Добровольцы выезжают в медицинские учреждения, получают рецепты, а затем в аптеке забирают медикаменты. Выстраивается маршрут, по которому все лекарства оперативно доставляются до адресата. Для более мобильной работы волонтеров привлечены дополнительные автомобили.

Отметим, что такая системная работа налажена с большинством поликлиник города. Чтобы сделать заявку на доставку льготных лекарств, пациенту необходимо позвонить в регистратуру своего медучреждения и предупредить о том, что положенные ему лекарства заберут добровольцы. Затем обратиться по телефону «горячей линии» Волонтерского центра 8-800-100-59-67 или по номеру +7 (4812) 31-95-13 и оставить заявку на доставку препаратов, сообщив адрес своей поликлиники. В этот же день волонтеры привезут все необходимые медикаменты.

Сегодня лекарства получили пациенты «Поликлиники №1». По словам заместителя главного врача по медицинской части Натальи Щеповой, работа волонтеров в это непростое время неоценима.

«Нагрузка на медицинских работников участковой службы в этот период значительно увеличилась. Теперь приходится обслуживать большое количество вызовов на дому. Если раньше лекарства забирали сами смоляне, то сейчас их доставляют врачи после своей основной смены. Волонтеры забирают на себя эту нагрузку. Их помощь позволяет освободить от трудоемкой работы докторов и средний медперсонал, которые могут уделить больше внимания людям, нуждающимся в неотложной медицинской помощи», - подчеркнула Наталья Викторовна.

За три недели работы Волонтерского центра добровольцы успели доставить лекарства более чем 500 смолянам.

Студентка Александра Репина не только активист «Волонтеров Победы», но и доброволец Волонтерского центра.

«Сейчас, когда во всем мире сложилась критичная ситуация, хочется оказать помощь и поддержку тем, кому она нужна. Мы понимаем, какая большая нагрузка сейчас лежит на врачах, и стараемся им хоть как-то помочь. Самое приятное в работе – ощущение того, что делаешь доброе дело», - говорит Александра.

Если вам или вашим близким нужна помощь в доставке льготных лекарств, покупке продуктов питания и первой необходимости, вы можете позвонить по телефону «горячей линии» Волонтерского центра «Единой России» 8-800-100-59-67 или по номеру +7 (4812) 31-95-13.

ИСТОЧНИК KP.RU