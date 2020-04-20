2020-04-20T17:41:10+03:00
Общество

В Смоленске на улице Николаева начали замену коллектора

Около 80 человек и около 20 единиц техники принимают участие в ремонте дороги
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на улице Николаева начали замену коллектора. Фото: администрация города Смоленска.В Смоленске на улице Николаева начали замену коллектора. Фото: администрация города Смоленска.
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В Смоленске на улице Николаева начали замену коллектора: рабочие провели временную трубу для канализационных стоков, установили десятиметровые шпунты для опоры и укрепления дороги, впереди – оборудование тринадцати колодцев, которые будут расположены на семиметровой глубине. В администрации Смоленска отмечают, что в ремонте дороги принимают участие около 80 человек и около 20 единиц техники.

После замены коллетора на улице будут ремонтировать ливневки и укладывать трамвайные рельсы. Движение трамваев планируют открыть к июлю. Ремонт проезжей части рассчитывают закончить к октябрю.

Ранее смоленские следователи заинтересовались ремонтом Трамвайного проезда. Спустя пять месяцев после проведения работ на проезжей части появились серьезные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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