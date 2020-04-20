В Смоленске на улице Николаева начали замену коллектора
В Смоленске на улице Николаева начали замену коллектора: рабочие провели временную трубу для канализационных стоков, установили десятиметровые шпунты для опоры и укрепления дороги, впереди – оборудование тринадцати колодцев, которые будут расположены на семиметровой глубине. В администрации Смоленска отмечают, что в ремонте дороги принимают участие около 80 человек и около 20 единиц техники.
После замены коллетора на улице будут ремонтировать ливневки и укладывать трамвайные рельсы. Движение трамваев планируют открыть к июлю. Ремонт проезжей части рассчитывают закончить к октябрю.
Ранее смоленские следователи заинтересовались ремонтом Трамвайного проезда. Спустя пять месяцев после проведения работ на проезжей части появились серьезные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU