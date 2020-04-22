2020-04-22T08:28:31+03:00
Общество

Смоленский губернатор предложил снизить налог для бизнеса

Планируется существенно снизить плату для арендаторов и поддержать наиболее пострадавшие отрасли
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский губернатор предложил снизить налог для бизнеса. Фото: pixabay.com.Смоленский губернатор предложил снизить налог для бизнеса. Фото: pixabay.com.
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В регионе разработан законопроект о расширении перечня налоговых льгот в части налога на имущество организаций. Он состоит из двух частей: первая подразумевает снижение размера налога, определенного от кадастровой стоимости, что позволит собственникам торговых центров снизить плату для арендаторов. Вторая - рассчитана на отрасли больше всего пострадавшие от кризиса.

Первоначально предполагалось, что послабления будут установлены на уровне 30 процентов. Однако после обсуждения нововведений губернатор Алексей Островский поручил повысить их до уровня 50 процентов.

- Считаю, что в нынешних реалиях крайне важна поддержка бизнеса и снижение долговой нагрузки. Такие льготы позволят предприятиям высвободить реальные деньги и пустить их в оборот, - сказал глава региона.

Обсуждение законопроекта состоится на ближайшем заседании Смоленской областной Думы.

Ранее для смоленских предпринимателей начали проводить онлайн-встречи. Конференции посвящены антикризисным мерам поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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