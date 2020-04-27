2020-04-27T15:37:25+03:00
Общество

Трамвайные пути на улице Николаева в Смоленске будут бесшовными

Ремонт дороги будет сделан по аналогии с проспектом Гагарина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Трамвайные пути на улице Николаева в Смоленске будут бесшовными. Фото: администрация Смоленска.Трамвайные пути на улице Николаева в Смоленске будут бесшовными. Фото: администрация Смоленска.
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Трамвайные пути на улице Николаева в Смоленске сделают максимально бесшовными, что позволит снизить вибрацию и шумовое воздействие на окружающую среду, а также сделать поездку максимально комфортной.

Сотрудники городской администрации отмечают, что на участке, где нет коммуникаций, уже уложили шпалы.

Ранее у Камерного театра спилили аварийные деревья. Сообщалось, что насаждения представляли опасность для пешеходов и при неблагоприятной погоде могли упасть на пешеходную дорожку. Вместо них после реконструкции улицы планируют высадить 74 клена, 40 туй, 105 можжевельников и др. растения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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