24 Апр 2020 2020-04-24T16:58:03+03:00

На улице Николаева в Смоленске спилили аварийные деревья. Фото: администрация г. Смоленска.

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На улице Николаева в Смоленске спилили аварийные деревья, сообщает городская администрация. Ряд старых насаждений были опасны для пешеходов: при обследовании на стволах были заметны трещины, дуплистость, сухобочины.

На улице Николаева в Смоленске спилили аварийные деревья. Фото: администрация г. Смоленска.

Вместо старых деревьев после реконструкции улицы на клумбах высадят 74 клена, 40 туй, 105 можжевельников, 1220 кустов разных видов. Среди растений будут и 7-летние саженцы. В администрации города отметили, что компенсационные выплаты, предназначенные для посадки зеленых насаждений, уже поступили.

Ранее «КП» писала, что в районе Камерного театра на две недели ограничат движение транспорта. На самой улице рабочие уже начали замену коллектора: проведена временная труба для канализационных стоков, установлены десятиметровые шпунты для опоры и укрепления дороги, впереди – оборудование тринадцати колодцев, которые будут расположены на семиметровой глубине.

ИСТОЧНИК KP.RU