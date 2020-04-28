В Смоленске молодой парень убил знакомого после ссоры

28 Апр 2020 2020-04-28T14:48:10+03:00

Мужчина набросился с ножом на лежавшего на кровати человека

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В Смоленске 21-летний парень убил знакомого из-за ссоры во время распития алкоголя: мужчина набросился с ножом на лежавшего на кровати человека. На допросе задержанный объяснил свой поступок личной неприязнью к погибшему.

- Трагедия произошла в декабре прошлого года в одном из дачных домов поселка Тихвинка. Обвиняемый отдыхал в компании знакомых. В ходе конфликта молодой парень не менее четырех раз ударил ножом мужчину. Ранения оказались несовместимыми с жизнью, - рассказала официальный представитель регионального СКР Наталья Зуева.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее в Смоленске задержали мужчину, изнасиловавшего ребенка. СКР завел уголовное дело. Детали случившегося не разглашаются в интересах следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU