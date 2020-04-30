30 Апр 2020 2020-04-30T16:55:21+03:00

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Смоленским предпринимателям с патентами на 30% снизили нагрузку, сообщает пресс-служба администрации региона. Соответствующее решение приняли депутаты областной Думы на заседании регионального парламента 30 апреля. В частности, корректив коснулся проект областного закона «О введении в действие патентной системы налогообложения и применении ее индивидуальными предпринимателями на территории Смоленской области».

- Данные меры направлены на поддержку бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции, сохранение предприятий и индивидуальных предпринимателей, предотвращение безработицы, - сообщили в администрации региона.

Кроме того, в регионе вводятся послабления и для отраслей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Налоговая ставка для пострадавших за время самоизоляции налогоплательщиков снизится с шести до одного процента. Речь идет о сфере туризма, гостиничных услуг, общественного питания, культуры, спорта, отдыха, организации досуга, санаторно-курортной деятельности, дошкольного и дополнительного образования, а также торговли сувенирами и изделиями народных художественных промыслов и др.

ИСТОЧНИК KP.RU