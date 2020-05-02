В Смоленске День Победы пройдет по специальной программе

2 Май 2020 2020-05-02T13:13:52+03:00

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День Победы в Смоленске пройдет по специальной программе. Из-за ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции, большинство мероприятий запланированы в режиме онлайн.

Так, 9 мая коллективы артистов и волонтеров приедут к местам проживания ветеранов Великой Отечественной войны и устроят для них концерт. «Фронтовые бригады» исполнят песни, стихи и покажут сценки фронтовой жизни.

Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн. «КП» рассказывала, что смоляне могут загрузить фотографию своего родственника-героя на специальном сайте, а в День Победы ее покажут на экране телевизора наряду с другими участниками войны.

Символ праздника «Георгиевские ленточки» жителям региона будут раздавать 9 мая на кассах магазинов розничной сети.

Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования уже изменили формы работы и в настоящее время вещают на своих сайтах в социальных сетях. Они выкладывают видеоматериалы, презентации, информационные справки, посвященные тематике Великой Победы. В онлайн-режиме можно принять участие в конкурсах, выставках, флешмобах, экскурсиях, фестивалях.

Вечером 9 мая - в 21.50 - жителей региона просят зажечь на окнах #СвечуПобеды, разместив ее рядом с фотографией родственника-фронтовика, его орденами, письмами с фронта или с Георгиевской ленточкой.

В таком же формате пройдет акция «Фонарики Победы» - жители всех городов и сел России у своих окон в знак памяти зажгут свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов, чтобы почувствовать и продемонстрировать единение и зажечь свет нашей памяти и нашей благодарности 9 мая в День Победы.

Вечером традиционно прогремит праздничный салют.

До праздника Победы остается неделя, но начать готовиться к нему можно уже сегодня. Жители региона могут разукрасить окно своего дома рисунком о Победе и написать слова благодарности. Фотографии следует разместить в социальных сетях с официальным хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ, написав слова благодарности ветеранам или тематические тексты, приуроченные ко Дню Победы.

Еще одна акция, направленная на объединение людей - #ЭтоНашаПобеда. Чтобы стать ее участником необходимо распечатать любой вариант листа с сайта www.etonashapobeda.ru и сфотографироваться с ним. Можно создать свой видеоролик, нарисовать рисунок, написать стихотворение, рассказ, очерк или эссе на патриотические темы, или придумать иную форму участия в Акции: квесты, флешмобы, викторины, концерты, фестивали и разместить его на своей странице в соцсети, используя хэштеги #ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила, #МыПатриотыРоссии.

ИСТОЧНИК KP.RU