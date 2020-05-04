2020-05-04T08:40:54+03:00
Происшествия

Ребенок, которого искали добровольцы и смоленский «Сальвар», погиб

3-летнего малыша нашли в водоеме в трехстах метрах от дома
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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3-летний мальчик Миша Ватулин из Курской области утонул в реке Рогозна. Фото: СКР по Курской области.3-летний мальчик Миша Ватулин из Курской области утонул в реке Рогозна. Фото: СКР по Курской области.
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3-летний мальчик Миша Ватулин из Курской области утонул в реке Рогозна. Ребенок отошел от дома примерно на 300 метров, сообщил СКР по Курской области.

- Видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 29 апреля ребенок ушел из дома в неизвестном направлении. В поисках мальчика принимали участие добровольцы из разных регионов, в том числе и Смоленска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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