Ребенок, которого искали добровольцы и смоленский «Сальвар», погиб

4 Май 2020 2020-05-04T08:40:54+03:00

3-летний мальчик Миша Ватулин из Курской области утонул в реке Рогозна. Фото: СКР по Курской области.

3-летнего малыша нашли в водоеме в трехстах метрах от дома

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3-летний мальчик Миша Ватулин из Курской области утонул в реке Рогозна. Ребенок отошел от дома примерно на 300 метров, сообщил СКР по Курской области.

- Видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 29 апреля ребенок ушел из дома в неизвестном направлении. В поисках мальчика принимали участие добровольцы из разных регионов, в том числе и Смоленска.

ИСТОЧНИК KP.RU