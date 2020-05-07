7 Май 2020 2020-05-07T17:04:02+03:00

В 2020 году ставки по налогу на имущество могут снизиться до 50%

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В 2020 году в Смоленской области АПК планируют поддержать льготами: для ряда предприятий ставки по налогу на имущество могут снизиться до 50%, сообщает обладминистрация. Решение принято в связи с тем, что ряд сельхозтоваропроизводителей региона начали испытывать трудности с реализацией своей продукции. Действие областного закона планируют распространить на девять предприятий, реализующих продукцию в сфере тепличного овощеводства, садоводства, молочного и мясного скотоводства. В настоящее время там трудятся более 1200 человек.

Изменения в областном законе будут рассмотрены на ближайшем заседании Смоленской областной Думы.

Ранее предпринимателям с патентами на 30% снизили нагрузку. Также в регионе вводятся послабления и для отраслей, работающих по упрощенной системе налогообложения.

ИСТОЧНИК KP.RU