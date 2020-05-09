2020-05-09T08:30:37+03:00
Общество

Вертолеты пролетят над Смоленском в День Победы

Ми-8 пройдут в воздушном пространстве над центром столицы региона в 10.00
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Вертолеты пролетят над Смоленском в День Победы. Фото: ru.wikipedia.org.Вертолеты пролетят над Смоленском в День Победы. Фото: ru.wikipedia.org.
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9 мая в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной над Смоленском пролетят МИ-8. Машины можно будет увидеть в 10.00. Техника пройдет в воздушном пространстве в честь годовщины Победы.

Смолян просят смотреть за всем происходящим из дома, соблюдая режим самоизоляции. Узнать больше о праздничных мероприятиях на 9 мая можно здесь.

Напомним, вертолет МИ-8 разработан в начале 60 годов. Именно он является самым массовым двухдвигательным вертолетом, причем не только в России, но и во всем мире. Основная цель применения данной летательной машины – различные боевые и гражданские операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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