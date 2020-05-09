Вертолеты пролетят над Смоленском в День Победы
9 мая в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной над Смоленском пролетят МИ-8. Машины можно будет увидеть в 10.00. Техника пройдет в воздушном пространстве в честь годовщины Победы.
Смолян просят смотреть за всем происходящим из дома, соблюдая режим самоизоляции. Узнать больше о праздничных мероприятиях на 9 мая можно здесь.
Напомним, вертолет МИ-8 разработан в начале 60 годов. Именно он является самым массовым двухдвигательным вертолетом, причем не только в России, но и во всем мире. Основная цель применения данной летательной машины – различные боевые и гражданские операции.
ИСТОЧНИК KP.RU