2020-05-10T20:02:07+03:00
Происшествия

В Смоленской области нашли фальшивые деньги

За один день две поддельные банкноты поступили в банк из магазинов и одна от предпринимателя
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области нашли фальшивые деньги. Фото: УМВД России по Смоленской области.В Смоленской области нашли фальшивые деньги. Фото: УМВД России по Смоленской области.
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В Смоленской области нашли три фальшивые банкноты, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Подделки номиналом в тысячу и две в пять тысяч рублей обнаружили при пересчете денег в Центральном банке. Проверка показала, что деньги поступили из магазинов и от индивидуального предпринимателя, который рассчитался банкнотой в одном из кредитных учреждений региона.

Ранее фальшивки находили в аптеке и сетевом магазине.

Полицейские напоминают: изготовление поддельных денег или ценных бумаг может закончиться приличным тюремным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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