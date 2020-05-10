В Смоленской области нашли фальшивые деньги

10 Май 2020 2020-05-10T20:02:07+03:00

За один день две поддельные банкноты поступили в банк из магазинов и одна от предпринимателя

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В Смоленской области нашли три фальшивые банкноты, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Подделки номиналом в тысячу и две в пять тысяч рублей обнаружили при пересчете денег в Центральном банке. Проверка показала, что деньги поступили из магазинов и от индивидуального предпринимателя, который рассчитался банкнотой в одном из кредитных учреждений региона.

Ранее фальшивки находили в аптеке и сетевом магазине.

Полицейские напоминают: изготовление поддельных денег или ценных бумаг может закончиться приличным тюремным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU