12 Май 2020 2020-05-12T08:03:50+03:00

Взрослые животные лакомились солью, а малыши изучали мир вокруг

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Семья зубров попала в фотоловушку в Смоленской Поозерье. Видеокадры с животными опубликовал паблик «Живая природа» ВКонтакте.

Зубриное стало пришло на солонец и лакомились приготовленной для них едой, а малыши изучали мир вокруг, время от времени отходя от своих мам.

Ранее камеры сняли любопытного медведя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/778553" frameborder="0"></iframe> Фотоловушка подловила семью зубров в Смоленском Поозерье.Взрослые животные лакомились солью, а малыши изучали мир вокруг. Видео: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU