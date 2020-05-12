Фотоловушка подловила семью зубров в Смоленском Поозерье
Взрослые животные лакомились солью, а малыши изучали мир вокруг
Фотоловушка подловила семью зубров в Смоленском Поозерье. Фото: паблик «Живая природа» ВКонтакте.
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Семья зубров попала в фотоловушку в Смоленской Поозерье. Видеокадры с животными опубликовал паблик «Живая природа» ВКонтакте.
Зубриное стало пришло на солонец и лакомились приготовленной для них едой, а малыши изучали мир вокруг, время от времени отходя от своих мам.
Ранее камеры сняли любопытного медведя.
Фотоловушка подловила семью зубров в Смоленском Поозерье.Взрослые животные лакомились солью, а малыши изучали мир вокруг. Видео: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU