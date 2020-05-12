12 Май 2020 2020-05-12T08:10:52+03:00

100 тонн сена сгорело в Смоленской области. Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

Не исключено, что корм для животных могли поджечь

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100 тонн сена хранящегося в специальном складе сгорело в деревне Заозерье Руднянского района. ЧП произошло с третьем часу ночи 11 мая.

- По факту пожара проводится проверка, по результатам которой будет установлена его причина. В случае установления виновных лиц, они будут привлечены к ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Ранее дорогая иномарка сгорела на глазах у хозяев в Смоленске. А машины припаркованные рядом получили серьезные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU