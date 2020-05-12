2020-05-12T10:39:29+03:00
Общество

Больных коронавирусом в Смоленской области приближается к тысячи

Рост инфицированных произошел из-за новой вспышки в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ярцеве
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Больных коронавирусом в Смоленской области приближается к тысячи. Фото: pixabay.com.Больных коронавирусом в Смоленской области приближается к тысячи. Фото: pixabay.com.
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По данным на 12 мая, в Смоленской области коронавирус найден у 911 жителей региона. Тем самым регион взлетел на 43 строчку среди регионов-лидеров по Covid-19 в России. За сутки показатель вырос на 9.

Напомним, рост инфицированных произошел ранее из-за новой вспышки в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ярцеве. Там у 120 человек диагностирован Covid-19. Заражение произошло от двух сотрудников учреждения.

Вместе с тем, в регионе растет и количество выздоровевших – сегодня таковых 266.

Власти прорабатывают дальнейший сценарий борьбы с пандемией. Сегодня, 12 мая, станет известно будет ли продлен и для каких сфер деятельности режим самоизоляции. Соответствующие поправки в Указ «О введении режима повышенной готовности» внесет губернатор Алексей Островский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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